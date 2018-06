En la misma línea de prédica inútil e inviable, se debe ahora salir al cruce de un tercer cómodo error que se está gestando con la ayuda inestimable de la prensa sensible con alma de panelismo millennial: el concepto de que es posible bajar la inflación sin pagar el precio de una recesión. Si bien existen algunos casos específicos teóricos donde por un tiempo es posible utilizar una combinación de políticas monetarias y cambiarias que conduzcan a ese milagro, de todos modos cortoplacista, no hay manera, en el presente contexto, de bajar la inflación y salir de la crisis de cuenta corriente y endeudamiento que no cree una retracción parcial o total de la demanda agregada. Esta columna apoyaría entusiastamente la candidatura al premio Nobel vitalicio de economía a quien pudiese demostrar con argumentos técnicos lo contrario.