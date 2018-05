Frente a esta complejidad, no se trata de cerrarse a las nuevas tecnologías sino de preparase para ellas. La definición de un Estado que cuide los intereses de sus ciudadanos debe ser poner los avances al servicio de las personas y no a la inversa. Es imperioso generar una educación que prepare a las personas para lo que viene, pero teniendo en cuenta que, en un país como el nuestro, durante muchos años serán necesarios trabajos manuales, oficios y comercio, no solo para el desarrollo, sino también porque no es posible un proyecto que deje afuera a miles de personas. Un país podría desarrollarse con más tecnología y menos trabajos, pero difícilmente nuestra sociedad resista una vida comunitaria digna de ser vivida en esas condiciones.