La psicología elemental del criminal explica que el individuo al margen de la ley no se intimida con más policías en las calles, ni con las camaritas de seguridad, ni con los patrulleros similares a coches del TC 2000. Todo lo contrario. Esta parafernalia es un nuevo desafío para él. Seguirá siendo delincuente… Pero ahora, tomará sus recaudos frente "a los giles" que intentan enervarlo. No es necesario ser un experto del FBI, de la Scotland Yard, de la Sûreté o de la Liga de la Justicia para entender que, al criminal no se le debe brindar información que pueda beneficiar su ilícito accionar.