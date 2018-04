Como de costumbre, el peronismo intenta aprovechar el hartazgo de las consecuencias para llevarnos de nuevo a las causas. La situación coyuntural parece darle buenas razones, pero las tendencias de mediano plazo, no. Desde luego, no vivimos en el país de las maravillas de Cristina, donde se comía con seis pesos y había menos pobres que en Alemania. Pero sí vivimos —al menos, eso creo— en un país decidido a enfrentar la verdad y a hacer el esfuerzo para salir del desastre al que nos llevaron décadas de facilismo, mentiras y atajos. Nadie dijo que iba a ser fácil ni era posible suponer que acercar las tarifas a la realidad no fuera doloroso, sobre todo para esa parte de la clase media baja que no puede acceder a la tarifa social ni le sobran recursos. Es ese impacto el que se expresa en la indudable baja de la popularidad del Gobierno en las encuestas. Pero un gobierno no existe para el corto plazo ni para ganar encuestas, sino para hacer lo que hay que hacer: sacar de la decadencia al país y a sus habitantes, de la dependencia y la postración.