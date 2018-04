De entre los muchos enemigos de la libertad, fue el venezolano Hugo Chávez quien profirió el mayor daño a la cultura democrática en América Latina en las últimas décadas. No solo por su inmenso carisma y esa exasperante energía que lo terminó devorando, si no por el financiamiento que proporcionó a los regímenes que adherían al sistema que engendró y que llamó "socialismo del siglo XXI". Así fue como las ganancias del petróleo no fueron a parar a un fondo anticíclico, como hizo Chile bajo la Concertación, que pudiera servir de respaldo para una eventual crisis o una caída abrupta del precio internacional de commodities, sino al sostén de la satrapía cubana, de los esposos Kirchner, de Evo Morales y de Rafael Correa.