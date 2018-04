Las élites europeizadas del puerto, en parte emigradas a la Banda Oriental, no toleraban que, a raíz del bloqueo de la armada francesa, Buenos Aires estuviera en guerra nada menos que contra "su" Francia, y que las calles porteñas ya no fueran testigo de sus paseos y de sus apasionadas discusiones, sino que ahora las transitaban los plebeyos, los bárbaros mal entrazados, de apellidos sin relieve ni historia, de barbas desprolijas y vestimentas no à la page. Ellos jamás los habían tenido en cuenta, ni siquiera cuando hablaban de ese "pueblo" retórico por cuyo progreso, estaban convencidos, daban sus mejores esfuerzos. Era la hora de la "chusma", de gauchos de la campaña y de orilleros de los suburbios que se habían adueñado de un Buenos Aires con esas insignias coloradas que iban expandiéndose en sus vestimentas y en sus sombreros, mientras vociferaban "mueras" en su contra y los calificaban de "salvajes".