Antonio Ledezma pidió una intervención humanitaria internacional en Venezuela: "Hay 26 millones de personas secuestradas"

El ex alcalde de Caracas también pidió a la comunidad internacional que no reconozca las elecciones convocadas para el próximo 20 de mayo. "Se pueden llamar truco, fraude, trampa, pero no elecciones", pues todo el proceso "es controlado" por el régimen chavista