Echegaray es tan responsable de fraude como Cristóbal López, ¿por qué no está preso?

El ex titular de la AFIP no solo tenía conocimiento de la maniobra de evasión de miles de millones de pesos por parte de Oil Combustibles, sino que participó voluntariamente en ella y fue clave en su ejecución. ¿Por qué está solo procesado y no se encuentra en prisión como el resto de sus participantes?