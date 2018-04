No ignoramos que ya aparecen voces quejándose de que hay desocupación y que esta gente disputará el mercado. Este razonamiento, tan falso y egoísta como los de Donald Trump, debiera reconocer que no estamos ante un fenómeno que supere el 2% o 3% de la población activa, que si esta gente consigue trabajo, es por su mérito y no porque venga a ser explotada, que además hasta plantean una sana competencia en sectores de prestación de servicios donde la actitud es fundamental. Nuestro mercado laboral es muy reglado —hasta en demasía—, de modo que no es pensable que van a trabajar en condiciones irregulares (más bien lo contrario, ya que desean, y necesitan, formalizarse).