Todo esto era impensable hace algunos años, cuando el aparato estatal nos bombardeaba con su interpretación de cómo teníamos que entender la realidad y mentía cuando esa realidad impuesta no coincidía con la verdad. Por eso, ante ese recuerdo, decidimos como gobierno no monopolizar la conversación, no pretender todos los días interpretar la realidad para todos. Por el contrario, la vocación es abrir cada vez más espacios para conversar, para escuchar, para que la ciudadanía sea la que contribuya y construya sus propias interpretaciones y relatos.