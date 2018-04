La criminalidad económica es un problema que afecta a las virtudes cívicas del ciudadano, en cuanto se halla estrechamente conexo con la valuación de los deberes elementales que derivan de la vida asociada. No existe ley, por perfecta que sea, que pueda suplir a aquella condición fundamental que asegura la eficiencia de un ordenamiento público cualquiera: condición que consiste en el consciente cumplimiento de las obligaciones de solidaridad política, económica y social, impuestas —sin distinciones ni privilegios, pero según las posibilidades de cada uno— a todos los miembros de una comunidad estatal. Las leyes no bastan para el progreso de la sociedad si no se apoyan en la responsable adhesión de los ciudadanos a los ordenamientos públicos y en el riguroso respeto de las instituciones.