En conclusión, el mercado, como siempre sucede cuando no se hacen los deberes, le pasó factura al BCRA al mostrarse contrario a lo que pregonó al principio de su gestión, la lucha incansable contra la inflación, puesto que, cuando tuvo que subir tasa, no lo hizo, sumado a la decisión de la jefatura de gabinete de poner en duda la autonomía de la máxima entidad. Así, con una excesiva oferta de bonos para financiar un déficit fiscal que no baja, con la suba de la inflación provocó una caída muy fuerte en la demanda de dinero, es decir, ante la misma cantidad dando vueltas en la economía, la brecha entre oferta y demanda se amplió a pesar de que la cantidad de dinero apenas subió en el año.