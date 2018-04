Si hay políticas que requieren tiempo para ver sus resultados, esas son, en primer lugar, las que se aplican en materia educativa. Las políticas educativas no son políticas de corto plazo ni políticas que dependan exclusivamente de un sector ni de un tema en particular. El éxito de las estrategias educativas depende, entre otros factores, de la mirada integral que las sustenta y de la continuidad en su aplicación. El consenso es prácticamente unánime en las investigaciones sobre el tema, estas concluyen que las mejoras pedagógicas no son lineales ni mucho menos inmediatas, son progresivas y requieren de procesos complejos y continuos, como así también, de largos períodos, hasta más de diez años, para visibilizar sus resultados.