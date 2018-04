No solo no cumplimos el calendario escolar, sino que lo achicamos con muchas decisiones, que van desde los cierres de escuela por conflictos sindicales, jornadas de capacitación docente, y estos nuevos feriados "puente" beneficiosos desde ya para el turismo, pero nada positivo para el futuro de los niños de hoy. Hay que tener en cuenta, además, que Argentina es uno de los países del mundo con mayor ausentismo escolar, tanto de los alumnos como de los docentes. Como nadie piensa en recuperar efectivamente los días de clase perdidos, se consolida no solo el atraso sino también la exclusión social, ya que quienes siempre tienen menos horas de clase son los pibes pobres.