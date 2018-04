Ante semejante despropósito que aún no ha impactado de lleno en los hogares, cuesta entender que no se elimine el componente impositivo que representa aproximadamente un 30% del costo total de las facturas. Si de números hablamos, es sorprendente que el déficit estatal de un año represente la totalidad de las reservas del Banco Central: 60 mil millones de dólares, y no se logre el crecimiento buscado. Y que el propio ministro Caputo haya dicho que esta situación no es sostenible ni siquiera por 5 años. La pregunta es: ¿De no cambiar el rumbo económico ahora, para qué Macri aspira a la reelección?