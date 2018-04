Ese director de la AFIP, un verdadero pusilánime, ratificó ante la cámara, sin ponerse colorado, que me estaba investigando sin motivo por orden de Echegaray, me adelantó que saldría bien parado de la cuestión porque no había ningún elemento que me incriminara y me explicó que el verdadero objetivo era mantenerme bajo presión y usar la investigación de la AFIP para desacreditarme públicamente, y así también desprestigiar al libro.