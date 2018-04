En segundo lugar, con Society for Incentive Travel Excellence (SITE) apuntamos a los viajes de incentivo, fundamentales porque aportan a la desestacionalización del turismo y significan una importante inyección económica en los destinos. A su vez, la planificación a corto plazo permite ver rápidamente los resultados de este segmento. En tercer lugar, con The Global Association of the Exhibition Industry (UFI), la principal asociación de organizadores de ferias y operadores de centros de exposiciones, trabajamos en el posicionamiento del destino acompañando al sector privado.