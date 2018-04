Asimismo, veteranas pero agudas mentes geopolíticas como la de H. Kissinger vienen sugiriendo enfáticamente a la élite política de Washington en general y a Donald Trump en particular, buscar espacios de diálogo e interacción con Rusia. Bajo la premisa de que el verdadero desafío geopolítico al poder de los Estados Unidos en las próximas décadas es China y no Rusia. Como profundo conocedor del gigante comunista de Asia y artífice del acercamiento de Nixon con Mao en 1972, Kissinger no necesariamente quiere o cree en una escalada inevitable y traumática de chinos y americanos. Pero sí tiene muy en claro que no es ni prudente ni realista alienar a Moscú y así facilitar el juego geopolítico de los mandos de China. Más aún cuando, revisando la historia, desde la época de los zares y todavía de la URSS, el vínculo entre ambos distó de ser armonioso y cooperativo. Incluyendo un choque armado en 1969.