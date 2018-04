Luis Barrionuevo es un sindicalista enamorado de la política, de esos que en el sindicalismo quedan pocos, entre los empresarios no hay ninguno, y en la misma política los cargos se han convertido en más importantes que las ideas. Barrionuevo no responde a los cánones del progresismo en boga, el mismo peronismo por historia y legado está lejos de ese novedoso universo. Lo acusan de haber quemado urnas que no existieron, en tiempos que abundan los incendiarios de ideales que pocos o nadie acusa.