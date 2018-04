Ojalá pudiéramos evitarles a otros sectores sociales ese esfuerzo. Ojalá los bienes y los servicios no costaran nada. Pero cuestan, y entonces los gobiernos serios procuran atender a criterios de equidad social, para que los que menos tienen paguen poco o nada. Lo que no se puede hacer es mentir, porque lo que no paguemos por el gas o la luz en forma directa lo pagaremos con más inflación o más endeudamiento para el país.