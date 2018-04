El gobernador Lifschitz sigue con prisa y sin pausa con su intención de reformar la Constitución provincial. Ya ha presentado el proyecto a la Legislatura para su tratamiento. Más allá que los principales partidos no podrían acordar lista de unidad para la Constituyente, necesitan realizar internas, lo que estiraría los tiempos. La gran pregunta que no excluye al socialismo es: ¿A quién le conviene adelantar el 2019 si aún se miran y no se reconocen? Con mayor claridad, podrían estas elecciones 2018 descubrir el velo anticipadamente de las debilidades políticas de los unos y los otros en la carrera por el poder. Lo que sí es cierto es que nadie como el gobernador Lifschitz llegó tan lejos en el intento reformista. También es cierto que sin reelección la reforma no interesa y reformar solo por la reelección es un costo muy alto.