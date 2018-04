Estamos camino a una buena ley porque buscamos no solo que se desincrimine, sino que se legalice la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Lo que estamos discutiendo aquí no es solo la cuestión de no criminalizar a las mujeres, tema largamente debatido y en el que hay consenso, ya que ni los más fundamentalistas antiderechos sostienen que las mujeres vayan presas. La legalización del aborto implica que no haya más abortos clandestinos. Desde 1921, el Código Penal contempla que el aborto no es punible cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer, en caso de violación, o por "malformaciones fetales" (en una terminología discriminatoria, propia de la época). El código ha sido interpretado en forma restrictiva o limitante o ha sido violado. Lo dicho en el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación y lo reivindicado en el conocido fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación indica a los poderes del Estado que las IVE en las tres causales mencionadas no deben ser judicializadas, sino que se trata de una práctica médica.