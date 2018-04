Por ello deberíamos tener un sistema que minimice estos riesgos. No es con más control o auditorías, sino reduciendo la cantidad de decisiones que han de tomarse. Hay mucho gasto público que podría eliminarse si se lo dejara en manos de quienes lo utilizarán. Pero, sobre todo, es necesario que los que actúan con el dinero de los demás sean responsables de sus decisiones. Esto es sumamente difícil: si un maestro enseña mal, sus alumnos pagarán las consecuencias, no él o ella. Si se gasta mal, no es el político quien devuelve el dinero de los demás.