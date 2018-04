Barrionuevo es otra cosa, a veces un enamorado de la política, otras, un provocador. Enfrentó a Cristina cuando esto costaba caro, en un país donde no hubo empresarios dignos y ahora todos se volvieron oficialistas de lo nuevo. Barrionuevo discute, no cuida su imagen, pero no nació como Gioja para aplaudir al poder de turno. En eso la jueza eligió a alguien con estructura y vocación. La tarea no es para cualquiera.