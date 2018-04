Esta semana comenzó en el Congreso un debate que, por lo arduo de la cuestión, parece que será prolongado y que versa sobre la interrupción voluntaria del embarazo, cuestión que viene discutiéndose hace décadas en la región. Mucho de lo que se hablará tendrá que ver con posturas personales, ideológicas, filosóficas y religiosas, pero tenemos que tener en cuenta que los proyectos de ley que se tratarán, con matices, se pronuncian acerca de remover al aborto de la esfera penal. Creo que es clave discutirlo en esos términos. Como argentinos debemos buscar extender lo que consideramos aborto no punible, porque las consecuencias de no hacerlo no son ideológicas o filosóficas sino muy reales.