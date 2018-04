Si hablamos de vida humana, no podemos mirar para otro lado y considerar que se trata de un mueble que deseo quitar de un lugar porque ya no me gusta. La dignidad del ser humano no es solamente un enunciado filosófico y jurídico que se escribe o se borra, es nada menos que el fundamento primordial de los derechos humanos; razón por la cual todo ser humano tiene derecho a la concreción de su destino en el transcurso de su vida, buscando el mejoramiento continuo de su propio ser. En el caso de las personas que se encuentran en el vientre materno, es obvio que por sí solos no podrán hacerlo, por ello tienen derecho a que sus progenitores les brinden esa oportunidad desde los primeros momentos de su propia esencia. Y si el destino es la meta que se busca alcanzar, el de los niños en el vientre materno no puede ser su muerte provocada.