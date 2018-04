Si bien es cierto que visto desde el análisis técnico las expectativas para el precio de los granos en el mercado de Chicago son favorables, aunque no logran todavía convalidarse con quiebres de resistencias importantes, este no puede ser un motivo para que el productor local desaproveche la oportunidad de cerrar negocios en el contexto actual, principalmente por dos motivos. En primera instancia, porque las expectativas técnicas alcistas de los granos en el mercado de Chicago por el momento son solo expectativas y no certeza, en tanto que, por otro lado, dado el premio que se paga a nivel local por la soja, no podemos asumir que una subida del precio del commodity Chicago necesariamente se termine replicando con más avances a nivel local. Por el contrario, dependiendo cuál sea el motivador de esa eventual subida de la soja en Chicago, por ejemplo una conciliación comercial de Estados Unidos con China, podría generar el efecto de achique en el diferencial respecto a la soja local.