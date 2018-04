Bobbio sostenía una visión laica de la sociedad, y por eso aclaraba lo que algunos superficialmente consideraban una contradicción, cuando expresaba: "No veo que sorpresa puede haber en el hecho de que un laico considere como válido en sentido absoluto, como un imperativo categorico el no matar. A mí me sorprende que los laicos dejen a los creyentes el privilegio y el honor de afirmar que no se debe matar".