Cuando terminó mi exposición, me volví a ubicar en mi lugar asignado. De puro educado, volví a mi asiento. No me fui, no me escapé ni mucho menos evité responder a las preguntas que usted me hizo. ¡Me hubiese encantado hacerlo! Así funciona un debate. Escuchar, preguntar, cambiar, cómo no, eventualmente de posición. Si me permite, diputada, tuve la impresión que ayer nadie estaba dispuesto a pensar distinto. Era el modo de exponer para coincidir con lo propio y descartar lo distinto. Pero ese, también es otro tema.