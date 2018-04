Por citar algunos ejemplos, los primeros pasos de esa grieta ideológica cultural fue confrontarlo a un genio como fue Leonardo Favio, otro talentoso introvertido pero cuya obra musical poética no era muy distinta a la de Palito. Los diferenciaba el contexto. A la letra elemental de "La felicidad ja, ja, ja" la revolución intelectual de los 70 le antepuso la no menos efectista y sensiblera de Favio: "Hoy corté una flor y llovía…llovía". Y si no alcanzaba para marcar la diferencia, era cuestión de entonar: "Fuiste mía un verano", verso que sonrojaría a Juan Gelman.