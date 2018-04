En las guerras como las que vivimos actualmente donde algunos grupos no se ajustan a las normas del Derecho Internacional; principalmente aquellos que actúan desde la clandestinidad que su informalidad les provee, como ocurre con Hamas y otros grupos no estatales, se corre con los problemas de la proporcionalidad, en particular cuando su enfrentamiento es frente a un Estado soberano, en este caso Israel, ya que es evidente que en este caso, la fuerza militar que tiene el ejército formal supera con creces al del grupo no estatal y además pesa sobre sus hombros una responsabilidad humanitaria y moral mucho mayor que le contiene ante sus actos.