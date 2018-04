Las medidas unilaterales comenzaron con los paneles solares y los lavarropas. Este año le tocó primero al acero y el aluminio, luego, se agregó una propuesta para subir los aranceles para un equivalente de 50 mil millones y después 100 mil millones de importaciones. Esta política de quid-pro-quo entre dos gigantes del comercio internacional no contribuye a apuntalar esta etapa de recuperación de la economía mundial y crea incertidumbre sobre las perspectivas futuras. Este tipo de juego de pegar para obtener concesiones a nivel bilateral corre el riesgo de no terminar bien, porque difícilmente un líder pueda retroceder sin afrontar los costos políticos. El presidente Xi se encuentra en la situación más compleja, porque su poder reside en el partido y la burocracia estatal. Pero también está en las mejores condiciones para soportar los costos sociales ante la falta de democracias. Por su parte, el presidente Trump hará uso una vez más de su cautivante eslogan "America First" para contener a sus electores.