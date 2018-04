Argentina no tiene proyecto educativo para el 50% de sus chicos pobres. Tampoco para los adolescentes pobres. Tampoco para los jóvenes pobres. Tampoco para los grandes pobres. Recordemos que ya tenemos tres generaciones de familias a las que la política no pudo sacar del núcleo duro de la pobreza. Ni los responsables políticos de hoy ni los de ayer piensan realmente en cómo rescatarlos e incluirlos. El plan social no es una política de rescate en sí misma. Argentina no ha decidido si quiere ser industrial y tecnológica o turística y anecdótica. Argentina no tiene quien la conduzca. Vive permanentemente con políticas transitorias. Es en todo caso un denario espasmódico de intentos. Seguramente con buenas intenciones pero sin sustrato político contundente.