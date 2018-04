Brasil ha ingresado en una crisis política importante y no creemos que se solucione con la detención de Lula, independientemente de su eventual culpabilidad. Por otra parte, el sistema institucional de Brasil puede perder legitimidad si al pueblo brasileño no le queda claro que su detención se produce por los delitos cometidos en su función y que no se trata de una excusa para impedir que se presente en las próximas elecciones.