Caputo en el Congreso lo intentó, aunque mientras lo escuchaba me vino a la mente lo que nos enseñara Raúl Scalabrini Ortiz: "Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende, es que están tratando de robarlo".