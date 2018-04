Los regímenes populistas latinoamericanos han creado un entramado de clientelismo basado en la resignación y la culpabilización: resignación a que la vida no tiene nada bueno para ofrecer, por lo que no hay aspiración a la movilidad social ascendente. Culpabilización de que la situación que se vive es debido a que los ricos poderosos le han extraído su porción. Esto genera un círculo de cinismo por parte de las fuerzas populistas, que no le brindan las herramientas para salir de la pobreza, en tanto siguen atizando con una narrativa que perpetúa hábitos perjudiciales. Así, se difunde un conformismo que mediocriza, congela y castiga al innovador. Desarticular esa narrativa y promover canales de movilidad social ascendente, formación de emprendedores y protagonismo cívico son acciones que forman ciudadanos responsables de sus vidas.