Cualquiera sea la opinión que alguien tenga sobre el proceso jurídico que depositará a Luis Ignacio da Silva en la cárcel, hay un punto que nadie discute: Lula es el político más popular del Brasil y, probablemente, de todo el continente. No solo ahora, sino desde que volvieron las democracias en los años ochenta. No hubo, desde entonces, otro dirigente con tanto caudal de seguidores de manera tan extendida en el tiempo. Por eso, todas las encuestas auguran que, de presentarse a las presidenciales este año, Lula ganaría con facilidad. Pero muy probablemente vaya preso y no podrá hacerlo. Los brasileños no podrán votar a quien quieren como Presidente. De esta manera, la democracia del principal país del continente ha quedado renga, por decirlo de manera elegante.