Las políticas públicas no pueden ni deben basarse en enfoques ideológicos subjetivos. Porque si bien es indiscutible, aunque no debería serlo, que los menores no necesitan ir a un boliche para conseguir cerveza, fernet o la bebida que fuera (caemos una vez más en el desdibujamiento de los factores parentales), no es adecuado plantear este debate en torno a equipar los nuevos derechos de la adolescencia, como el de votar o el de conducir, con la ampliación del horario de nocturnidad y la potencialidad de la ingesta de alcohol. Mucho menos agrandar los márgenes de tolerancia social a conductas que no deberían ser toleradas, porque implica naturalizarlas.