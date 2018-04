En su artículo de ayer, Ernesto Tenembaun plantea un punto importante. Pareciera que algunos dirigentes opositores se alegran de que las cosas vayan mal por el hecho de ser opositores. Antes de publicar esta nota, hice un ejercicio de introspección al respecto. No quisiera caer en esa tentación. Me considero opositor a los lineamientos sociales, económicos y culturales de este gobierno. Creo que, efectivamente, es un gobierno de ricos para ricos, con el que a duras penas cada tanto se puede dialogar. Creo que el rol de los movimientos populares es tirarle de las orejas al poder de turno, ejercer el pensamiento crítico y denunciar las injusticias sociales de este gobierno como hicimos con los anteriores. Todo eso es cierto. Pero a mí no me alegra nada la realidad que enfrentan mis hermanos más humildes cada día. No me alegran las colas en los comedores barriales, ni la superpoblación de nuestras comunidades terapéuticas, ni la precariedad de nuestros compañeros cooperativistas que hacen maravillas con lo poquito que tienen para trabajar. Nuestro rol también es buscar soluciones concretas siempre, incluso cuando no compartimos la cosmovisión de un gobierno. Si las cosas mejoran, también es un triunfo nuestro. Me gustaría estar festejando que lo logramos, que entre todos los actores políticos, económicos, sindicales y sociales, aún con nuestras diferencias, estamos derrotando la pobreza. Pero la realidad no es esa. No vamos bien. No estamos derrotando ni la pobreza, ni la corrupción, ni la violencia, ni la desunión. No hay nada que festejar. No se puede vivir comparando Guatemala con Guatepeor a ver si la frontera se corrió medio milímetro para allá o para acá. Menos con comparaciones truchas, críticos asustados y aduladores a sueldo.