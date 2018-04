"¿Don Claudio, a usted le parece? Yo recibí todas las cartas de mi hijo desde la trinchera, él nunca recibió las que le escribí. Me las devolvieron después toditas cerradas, no me dejaron que tenga mi diálogo con él, murió sin saber de mí y después nunca más me dijeron nada", lloraba Doña Paula, correntina, de pelo blanco inmaculado, chiquita, con las arrugas del tiempo y del dolor en su rostro. Guillermo Raúl Ojeda, su hijo, ya de baja en marzo de 1982, corrió a alistarse como voluntario para que su hermano menor ya reclutado y sin preparación aún no tenga que ir a la guerra. La muerte lo encontró el 10 de junio.