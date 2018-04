Este 2 de abril nos encuentra con los ecos de un último hecho, testimonio de madurez imborrable. El viaje de los familiares al cementerio de Malvinas, el trabajo en equipo del Gobierno argentino, la cooperación simétrica del Reino Unido, de los isleños, los honores de los militares británicos a las Fuerzas Armadas Argentinas, el dolor y, en cierto modo, alguna reparación. En esas tumbas reposan militares que no quisieron la guerra. Cumplieron órdenes en los tiempos más trágicos y difíciles para Argentina. De allí que el mensaje que surge inequívoco de esas cruces, ahora con nombres, es que la confrontación no paga, la negociación gradualista ofrece esperanzas y los momentos de oportunidad deben aprovecharse. Confiemos que tanto sacrifico no siga siendo en vano.