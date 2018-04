Algunos considerarán que estas observaciones son populistas o contra el mercado, y no es así. El mercado es necesario como herramienta de una dinámica actividad económica, sin descuidar por cierto el equilibrio fiscal y una adecuada política tributaria. Pero ello no es obstáculo para la justa distribución de la riqueza y la participación en los procesos de producción. Porque la competencia salvaje solo beneficia a unos pocos. Es decir, así como se deben respetar el mercado y la propiedad, también el mercado debe tener regulación para una economía más eficiente y que contemple a todos, cuyo único interés sea el bien común. El mercado no es el fin, sino el medio, pero para una sociedad más humana.