Decía Eraizer que no conocía ningún ex preso que renegara de esa condición, que no manifestara orgullo y satisfacción por haber cumplido con su deber en la lucha y que la mayoría estaban seguros que la prisión fue una escuela de ciudadanía, a la vez que esa dura experiencia les hizo tomar mayor conciencia de los deberes y los derechos.