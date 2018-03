Al momento de construir opciones de centro exitosas, Argentina acumula casi tantas frustraciones como Francia. En un reciente artículo de Foreign Policy, Robert Zaretsky rescata como único antecedente de Macron la malograda experiencia presidencial del hoy anciano Valéry Giscard d'Estaing. En nuestro caso, siendo tan esclavos de los extremos ideológicos como Francia, no conocemos más que de amagues políticos, de golondrinas que no hicieron verano. El último de ellos, el Frente Renovador de Sergio Massa. Un espacio autoproclamado como "la ancha avenida del medio" que no logró diferenciarse respecto del actual oficialismo ni de la oposición, sea en términos de agenda, estilo, dirigentes, como de prácticas políticas. En ese aspecto, la experiencia se fue debilitando en provincia de Buenos Aires desde un batacazo de 43% en 2013, un discreto 19% en 2015, hasta terminar en un pobre 11% en 2017.