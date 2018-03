Si algo no para, es el correr de las noticias. Quedo atrapada en un último momento de cabotaje cuando se despliega una solapa roja de alerta, una cadena internacional comunica un atentado en curso en algún país ya no tan remoto gracias a la web. Me trepo al Periscope tratando de ver si alguien ya está en vivo. Sobre el mapa global titilan puntos rojos que localizan a la gente que está emitiendo. Me sumerjo en lo instantáneo como si me hubiera teletransportado y estuviera en el lugar, pero el viaje dura poco, poquísimo. Exactamente hasta el momento que suena el calendario recordándome que vence una tarjeta de crédito. Entro a la app del banco e intento pagar, no quiero olvidarme. No lo logro. El servidor no responde, me pide que reintente en unos minutos.