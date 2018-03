La economía de un país, el equilibrio de una nación, no es la suma de metros cuadrados ni la imprescindible solidaridad. No hay integración posible sin previa transformación productiva. Ni interna ni externa. En la Argentina, la mitad de los menores de 14 años son pobres. Las familias pobres tienen 4,3 hijos por pareja. Los no pobres, 2. El crecimiento poblacional de los pobres es cinco veces el de los no pobres (J. C. Parodi).