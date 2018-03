¿Pero es esta la realidad? No puede negarse que los bancos podrían ser más eficientes y mejores; de hecho hoy encuentran fuerte competencia en algunas líneas de negocios, de compañías no bancarias y no reguladas (tema para otra nota sería ver si la nueva competencia a los bancos es eficiente e innovadora por tener muy poca regulación). Se han sumado a estas críticas también nuestro Presidente y nuestro ministro de la Producción, que por su foco y energía también podría ser llamado Ministerio de la Distribución.