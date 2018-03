Uno de los problemas de la economía argentina, reconocido también por Cambiemos, es el sobredimensionamiento del empleo público. Por lo tanto, es difícil considerar el aumento de empleo público creación genuina de trabajo. No es, precisamente, que al Estado le falte personal. Esto no quiere decir que todo empleo público no sea genuino. El punto es que eventualmente el empleo público deja de ser productivo, pasando a ser un subsidio al desempleo encubierto. El Estado no necesita más empleados, necesita reorganizarse y achicarse.