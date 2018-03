Está claro a nivel mundial que el crimen en las grandes ciudades necesita un presupuesto de guerra. No solo estamos hablando de crímenes menores. Enfrentamos al narcotráfico y al crimen organizado, y tenemos que ser conscientes de que esta lucha contra el crimen es crucial no solo para vivir en paz, sino para cualquier tipo de proyecto de país sustentable en el tiempo. Harari señala que los criminales no se moderan a la hora de incorporar armas novedosas y destructivas, pero sabemos que los Estados tienen a su alcance herramientas poderosísimas para combatirlos con prevención, control y aplicación inteligente de la ley. Necesitamos profesionalizar a las fuerzas formando policías, proveerlas del equipamiento necesario e incorporar todas las herramientas que la tecnología hoy nos permite. Para esto necesitamos inversión en serio.