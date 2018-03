Se escucharía de fondo ruido de papeles. "Me parece que lo dejé por acá". Pero Cristina ya no lo escucha: "¡Estás lento Oscar, estás viejo!". Parrilli intentaría salir del atolladero. "No. Pará que estoy anotando. Lo busco y enseguida te llamo". Pero la expresidenta vuelve a la carga y antes de cortar, le grita: "Me calienta que seas tan pelotudo Oscar. Como me calienta que seas tan pelotudo".